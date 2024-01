Servizio civile al Responsible Research Hospital

CAMPOBASSO. Aimac - Favo offre la possibilità a 6 giovani di svolgere il servizio Civile presso il “Punto di Accoglienza e Informazione” al Responsible Research Hospital di Campobasso. In virtù di una convenzione stipulata con l’Ospedale, l’Associazione ha attivato questo servizio, che vede come principali protagonisti i ragazzi tra i tra i 18 e i 28 anni, che potranno partecipare al progetto inoltrando domanda tramite la piattaforma: https://domandaonline.serviziocivile.it

Raccogliamo le testimonianze di Caterina, Chiara, Marisa e Maria Lucia le giovani volontarie oggi impegnate nel progetto: “è una esperienza estremamente formativa da tutti i punti di vista” commentano in coro “siamo davvero soddisfatte anche dell’accoglienza ricevuta dagli operatori dell’Ospedale che ci guidano ed indirizzano nel percorso di vicinanza ai pazienti. È un servizio che ti arricchisce professionalmente ed umanamente. Consigliamo vivamente ai nostri coetanei, che ne hanno la possibilità, di fare questa esperienza”.ll Servizio civile dura 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali (dal lunedì al venerdì per 5 ore al giorno) e un rimborso mensile di 507,33 euro.

La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 15 febbraio 2024, alle ore 14.00. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it Sui siti internet del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it/ e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL. È possibile presentare domanda per un solo progetto di Servizio Civile Universale.