La tradizione guarda al futuro

TERMOLI. "Traditio sine qua non" afferma Giuseppe Terone, vicepresidente di Gioventù Nazionale Molise, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia. "La commovente storia di San Sebastiano è manifestazione di un giovane che si sacrifica per la sua fede, che dà la vita per quello in cui crede. È un grande ed attualissimo modello di coraggio, non può che essere un esempio per i giovani" continua, sottolineando come "a Termoli è ancora una tradizione popolare molto sentita ed è emozionante vedere come le persone, ascoltando la classica canzone dedicata al Santo, mimino con la bocca le parole, riconoscendosi nel solco di una cultura simbolo della termolesità." E conclude: "Ciò che più commuove è vedere tanti giovanissimi, bambini e ragazzi che si riuniscono ogni anno sempre più per celebrare il 19 gennaio, aspettando il giorno di San Sebastiano"