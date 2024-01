"Palcoscenici Molise": borghi attrattivi

LARINO. Una iniziativa "Palcoscenici Molise" realizzata col supporto del Ministero della Cultura, della Regione Molise e della Confederazione Italiani nel mondo, mercoledì 24 gennaio 2024, a partire dalle ore 9.30, la Sala Freda del Palazzo Ducale di Larino ospiterà la masterclass "Wedding destination e borghi attrattivi".

L'invito è rivolto a tutti gli operatori che lavorano nel settore matrimoniale. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite mail come indicato in locandina. L'occasione è delle migliori, sia per quel che riguarda la creazione del network, sia per quel che concerne l'aspetto formativo, dal momento che tra gli esperti del settore che interverranno figura anche l'architetto Angelo Garini, eccellenza del wedding planning. Non mancate!