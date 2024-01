Ciak, Europa, Si Vota! Opportunità per giovani videomaker

TERMOLI. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prima edizione del contest Ciak, Europa, Si Vota!

L’iniziativa, promossa dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento europeo – Ufficio in Italia e Fondazione Cinema per Roma, è rivolta a giovani film-maker, videomaker, professionisti e appassionati di arti visive.

Il contest è finalizzato alla realizzazione di un video breve, della durata di massimo 3 minuti, con l’obiettivo di ispirare, informare e sensibilizzare i cittadini, in particolare le generazioni più giovani, sull’importanza del voto in occasione delle elezioni europee che si terranno nei 27 Stati membri dell’Unione europea dal 6 al 9 giugno 2024.

L’iscrizione è gratuita e sarà aperta fino a domenica 17 marzo 2024.

Una giuria, nominata congiuntamente dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Parlamento europeo – Ufficio in Italia e Fondazione Cinema per Roma, decreterà i tre vincitori del contest: in palio, sono previsti premi in denaro dai 1.000 ai 3.000 euro e accrediti gratuiti per la Festa del Cinema 2024, in programma dal 16 al 27 ottobre.

Per scaricare il bando e registrare il tuo progetto clicca QUI