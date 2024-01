Censimento delle persone fragili

GUGLIONESI. Obiettivo dell'iniziativa è predisporre, nel rispetto della normativa per la protezione dei dati sensibili, un quadro completo e dettagliato dei fabbisogni, in modo da poter garantire, in casi di emergenza una assistenza prioritaria alla fascia di popolazione fragile che necessita di attenzioni e cure mirate a causa di particolari condizioni: disabilità, età avanzata, età infantile, malattia fisica o mentale, infortunio.

Si invitano, pertanto, i cittadini in condizione di non autosufficienza o i loro familiari a compilare l'apposito modulo informativo per l'acquisizione di tutti i dati necessari agli interventi di assistenza. Il modulo è scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ente.

Una volta compilato, il documento dovrà essere inviato entro il 20 febbraio via pec all'indirizzo: protocollo@pec.guglionesi.cb.it, oppure, consegnato a mano in busta chiusa con la dicitura "Censimento persone fragili", presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Guglionesi.