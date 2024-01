L'assessore Micone incontrerà sabato la delegazione dei comitati agricoli

CAMPOBASSO. Com'era naturale che avvenisse, domani, sabato 27 gennaio alle ore 11 a Campobasso presso la Sala Giunta, sita in via Genova, 11 l’assessore regionale alle Politiche Agricole Salvatore Micone incontrerà una delegazione dei Comitati del settore agricolo molisano per un tavolo di confronto.