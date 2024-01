"Settimana per la vita"

TERMOLI. La Pastorale della Salute della Diocesi di Termoli-Larino comunica che alle ore 9,30 di Giovedì 1^ febbraio 2024 a Termoli, presso la Sala Conferenza della Curia si terrà la conferenza stampa, sulle Iniziative della "Settimana per la vita" 4-11 febbraio 2024, promosse dalla Diocesi Termoli-Larino, dall'area sviluppo umano integrale e dalla Pastorale della Salute diocesana, con le associazioni aggregate: Avo, Cappellania Ospedaliera, Unitalsi, Lilt, AITe, Movimento per la Vita, Caritas Diocesana. Rsa Opera Serena, Hospice, City Angels Campomarino, Un Paese per Giovani, Scuola e Lavoro, Il Circolo dei Lazzari, Comitato Feste Parrocchia Santa Maria degli Angeli, Iktus- Parrocchia San Timoteo, Amoris Letitia, Associazione Giovanni XXIII, Cip Molise.