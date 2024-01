Interruzione dell'energia elettrica a Campomarino

CAMPOMARINO. Lavori in corso dell'Enel causano oggi e causeranno venerdì prossimo delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica a Campomarino.

Dalle 9 alle 16.55 le strade interessate quest'oggi sono via Marconi, via Risorgimento, via Di Vittorio, via Stazione, via Trilussa, via Molise, via Carducci e via Abruzzi, con la specifica dei numeri civici nel dispaccio affisso dall'Enel.