Aperto il tesseramento all'Auser

TERMOLI. L'associazione Auser Termoli Aps, associazione per l'invecchiamento attivo, comunica che è in corso la campagna di tesseramento per l'anno 2024.

Il presidente e il suo vice, Mike Berardi e Lia Granitto, comunicano che il direttivo ha eletto e nominato direttore dell'associazione Franco Pullerio. Sono in corso svariate attività organizzative e per partecipare attivamente e/o per info maggiori vi aspettiamo nella sede di via Asia n3G. E-mail auser.termoli@tim.it.