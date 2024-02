Costruire Democrazia... a Termoli

TERMOLI. Costruire Democrazia approda a Termoli con Massimo Romano e Andrea Montesanto, che già siede al tavolo a tre gambe del centrosinistra.

Anche rilanciando la campagna sul rientro del debito sanitario, convocata la conferenza stampa per sabato 3 febbraio 2024 alle 17 a Termoli, presso i locali dell’enobar Bellavista, in piazza Vittorio Veneto, per ufficializzare la posizione del movimento sul Comune di Termoli.