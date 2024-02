La storia delle Foibe

TERMOLI. L’Associazione Proteo Fare Sapere Abruzzo-Molise e l’Anpi organizzano un convegno per il personale scolastico dell’Abruzzo e del Molise per approfondire alcuni aspetti del secondo conflitto mondiale ed in particolare il tema delle foibe.

PER UNA DIDATTICA DELLA STORIA-LA STORIA DELLE FOIBE. Oltre la propaganda.

Venerdì, 9 febbraio 2024 ore 15.30-17.30. Sala Adriatico- Università del Molise, via Duca degli Abruzzi, 67.

Relazione di Gianni Cerchia, docente Università del Molise "Le foibe e il contesto geopolitico del secondo conflitto mondiale”. È prevista la partecipazione anche in videoconferenza.

Per ricevere il link di Google Meet compilare il seguente modulo.

Verrà rilasciato attestato di partecipazione.