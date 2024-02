Carta e vetro nell'Unione dei Comuni

BASSO MOLISE. Al fine di agevolare l'utenza nel conferimento della "Carta" e del "Vetro", la ditta Impregico ha predisposto un apposito calendario per l'anno 2024.

I conferimenti delle suddette frazioni per il mese di dicembre saranno comunicati in seguito alla definizione di eventuali variazioni in relazione alle festività natalizie.