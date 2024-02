Ripristinato il servizio Cup a Guglionesi

GUGLIONESI. L'erogazione dei servizi è un aspetto importante e di titolarità del comune.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale nell'interesse di salvaguardare e garantire l'elargizione dei servizi alla propria comunità, notifica il ripristino del CUP (Centro Unico Prenotazioni), presso i locali di Via Bari (Delibera n.16 del 31.01.2024).

Un primo passo verso la riattivazione, per quanto possibile e di competenza, di alcune prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale nel territorio di Guglionesi.

Inoltre, ai fini di una più completa e corretta informazione, si comunica che il "Polo Culturale" di via Capitano Verri non è stato chiuso, ma si sta solo valutando l'ipotesi provvisoria di destinarlo al trasferimento delle sezioni "Micronido" e "Primavera"(Delibera n.15 del 31.01.2024) nell'attesa che siano terminati i lavori per la realizzazione del nuovo Asilo Nido (situato in via Iovine - incrocio via Dante Alighieri) iniziati a novembre 2023.

Per maggiori informazioni consultare l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente, disponibile al seguente link:

https://comune.guglionesi.cb.it.