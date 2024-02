Piano sanitario, audizione dei commissari

CAMPOBASSO. Il presidente Nicola Cavaliere ha convocato per le ore 15.30 di lunedì 12 febbraio la Quarta Commissione permanente nella quale, come da incarico conferito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, è stata fissata l’audizione del Commissario, Marco Bonamico, e del sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione Molise.

I vertici commissariali sono stati inviati in audizione in relazione alla bozza di Programma Operativo Sanitario 2023–2025.