Interruzioni Enel nel quartiere di San Pietro

TERMOLI. Tornano le sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica per lavori di Enel distribuzione a Termoli.

Domani, martedì 20 febbraio, dalle 12.30 alle 16, mancherà la corrente elettrica in via Po (come da numeri civici presenti nel dispaccio), in via Fortore 45 e sn, in via Pertini sn, in via Biferno 15, 23, in contrada Airino sn, in via Biferno sn e in via Po sn.

Inoltre, via Po 27, 33.