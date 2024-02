Furti a Montecilfone: "Chiediamo l'installazione delle telecamere"

MONTECILFONE. «Gentile direttore, buongiorno, vi segnalo la raffica di furti che sta avvenendo a Montecilfone. Siamo letteralmente presi d' assalto! Solo nel pomeriggio di domenica sono state svaligiate 5/6 case e in alcune di essa i proprietari erano all' interno.

I malviventi sono riusciti a mettere a soqquadro le case e a portare via oro e pc. Onestamente viviamo con il terrore ed è per questo che chiediamo maggiore sicurezza non solo dai Carabinieri, rafforzando la loro presenza sul territorio, ma anche dall'amministrazione comunale tramite l'installazione di telecamere»