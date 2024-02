"Aiutiamo Peppe il carrozziere"

TERMOLI. Raccogliamo l'invito del signor Biagio D'Arienzo, che ha promosso una raccolta fondi su Gofundme per aiutare i titolari della carrozzeria che ha subito l'incendio nella zona "Comunità la valle" di Monacilioni.

«Sono un amico di Peppe, il ragazzo che si occupava dell'attività, e ho pensato di aiutarlo istituendo una raccolta fondi insieme all'associazione Autostella Tuning del quale Peppe fa parte, spiega Biagio: «Ho attivato questa raccolta fondi per aiutare un amico in seria difficoltà. Peppe è un ragazzo che la sera del 20 febbraio ha perso il suo capannone e tutto ciò che conteneva per un incendio. Questa officina era il suo riscatto, l'ha aiutato a far parte della società e il suo lavoro gli ha permesso di crearsi una bella famiglia e un nutrito gruppo di amici con la passione per il tuning. Questa raccolta fondi servirà a ricomprare le attrezzature e a ripagare i danni alle vetture che erano in quel momento nella carrozzeria».

Chiunque volesse aderire potrà farlo qui.