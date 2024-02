"Il cuore del mare"

CAMPOBASSO. Il 27 febbraio torna l'appuntamento Dialoghi con gli Studenti al Convitto Mario Pagano. Alle ore 9 presso l'Aula Magna del Convitto si parlerà di mare e della salvaguardia dell'ambiente marino con ospiti Pierluigi Costa e Lionel Cardin - Fondatori di Messaggeri del Mare.

Come sempre, i due nuotatori volontari che si impegnano tutto l’anno, non inseguono un record, ma regalano le loro bracciate per la tutela ambientale e cause di solidarietà sociale come già accaduto in passato per difendere i piccoli ospedali. Oltre ai due nuotatori ci saranno anche Bruno Liconti (Giornalista della carta stampata e televisivo), Liana Peria (Insegnante in pensione), Lina Amelio (Insegnante scuola superiore "Ginori Conti" Firenze), Daniele Cirafici (addetto stampa), Monica Patricia Acosta (Giornalista Ecuador)

L'incontro sarà moderato dalla prof.ssa Gianna Pasquale, docente di storia e filosofia del Convitto.