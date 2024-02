Il Borgo dei Borghi: ecco come si vota!

PETACCIATO. Arriva anche la nota ufficiale dall'amministrazione comunale di Petacciato, sul contest "Il Borgo dei Borghi".

La gara televisiva de "Il Borgo dei Borghi" entra nel vivo. Petacciato è, tra i 20 borghi italiani, l'unico a rappresentare il Molise nella gara televisiva trasmessa su Rai3 all'interno del “Kilimangiaro".

Da domenica 25, è disponibile su RaiPlay e sui social dedicati al comune molisano il video girato, ed è arrivato il momento delle votazioni.

Da domenica scorsa, sul sito www.rai.it/borgodeiborghi/Vota-il-tuo-Borgo-dei-Borghi-2024, è disponibile una pagina di presentazione dei venti borghi italiani in gara, dalla quale è possibile votare la propria località del cuore, cliccando su "vota il tuo borgo preferito".

La votazione verrà chiusa domenica 17 marzo alle 23.59. In questa finestra temporale sarà possibile esprimere un voto al giorno, ogni 24 ore, indicando sempre una sola preferenza. Il voto via rete è gratuito ma per votare è necessario possedere una credenziale di accesso a RaiPlay, fare il login al sito e, dopo l'autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto.

Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza RaiPlay.

L’appello dell’amministrazione comunale è quello di votare e far votare ogni giorno, coinvolgendo il maggior numero di persone possibile. Se vince Petacciato vince tutto il Molise in termini di promozione territoriale e turistica, per questo il vice sindaco reggente Antonio Di Pardo, l’assessore alla Cultura e turismo Capodaglio e tutta la Giunta comunale, invitano non solo i cittadini, ma anche i comuni del territorio,