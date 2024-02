In ricordo del professor Gaetano Di Stefano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. L'ex sindaco Giovanni Gianfelice (oggi consigliere di maggioranza) ricorda la figura del professor Gaetano Di Stefano.

«Oggi per la nostra comunità è una giornata molto triste. La notizia di stamattina che il caro prof. Gaetano Di Stefano non è più tra noi mi ha lasciato un senso di sgomento e di grande vuoto. A Gaetano mi ha legato da sempre un’amicizia vera e profonda sin da ragazzo quando alle scuole superiori lui era il mio insegnante. Ricordo le prime scorrazzate in macchina con la sua Fiat 850 targata PI, le tante serate estive quando io con il complesso Gianni and Pards andavo suonando sulle piazze e nei matrimoni e Gaetano ci seguiva sempre con la immancabile macchina fotografica, trascorrevamo piacevoli, indimenticabili serate di gioventù.

Ricordo quando insieme ad un altro caro amico scomparso, il prof. Matteo Petruccelli, costituimmo dal notaio la Pro Loco “Quattro Torri” e insieme rilanciammo tantissime tradizioni all’epoca sparite e/o misconosciute ai più: la Pasquetta, la benedizione degli animali nell’ultimo sabato di Aprile, i fuochi di San Giuseppe, i carri di Sant’Antonio e tante altre bellissime manifestazioni della nostra cultura e del nostro percorso di vita.

Curammo insieme la pubblicazione dei 3 richiestissimi volumi fotografici: “Santa Croce d’altri tempi”, organizzammo mostre e convegni che tanto successo riscontrarono tra la popolazione residente e non solo. Fu testimone di nozze con la sua cara moglie Teresa, al mio matrimonio avvenuto nel 1986. Successivamente, nella mia prima legislatura da Sindaco di Santa Croce primi anni ‘90, lo chiamai come primo “assessore esterno” conferendogli la delega alla Cultura proprio per il suo forte impegno nella ricerca e valorizzazione della nostra appartenenza, dei nostri usi e dei nostri costumi. Costituimmo inoltre l’Associazione Culturale “Raffaele Capriglione” di cui ancora oggi ne faceva parte. Custode di tantissimi importanti documenti che sanciscono inequivocabilmente secoli di storia del nostro paese, dei suoi abitanti, delle sue tradizioni, i riti, le processioni, il brigantaggio, le battaglie, le guerre mondiali e tanto ancora, fino ai nostri giorni.

Un patrimonio di grande valore affettivo, storico, educativo e culturale che spero non vada disperso ma preservato e mantenuto e che continuerà anche nel futuro ad essere riferimento per le nuove generazioni, per gli studiosi, proprio come ha sempre voluto Gaetano, mettendolo a disposizione di chiunque ne fosse interessato. Al prof. Gaetano mi accomunavano tante cose: l’amore per la musica, le tradizioni, le poesie, i canti popolari, la fotografia, le pubblicazioni, la ricerca di inediti che spesso ci scambiavamo, molte volte anche litigando ma sempre con rispetto reciproco, ammirazione e stima. Nella sua professione di geologo specie nella fase post sisma, si è sempre messo a disposizione delle varie amministrazioni comunali dimostrando senso civico, attaccamento a questa terra e ai suoi concittadini. Grazie di tutto Gaetano, te ne sei andato prematuramente a causa della malattia, in silenzio, lasciando in tutti noi un grande incolmabile vuoto. Ci mancherai fisicamente ma porterò/porteremo sempre nel cuore la tua educazione, i tuoi modi, la tua saggezza, la tua grande disponibilità verso il prossimo. R.I.P. Che la terra ti sia lieve.

Il tuo caro amico Giovanni. Ai familiari un abbraccio forte e le più sentite condoglianze».