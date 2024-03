"Giovani, ribelli e sognatori": Italo Di Sabato presenta il suo libro

CAMPOBASSO. Mercoledì 6 marzo alle ore 18 presso la libreria “Risguardi” in via Vittorio Veneto, 22 a Campobasso presentazione del libro edito da Casa del Popolo Campobasso e a cura di Italo Di Sabato “Giovani, ribelli e sognatori. Una generazione non raccontata che sognava la rivoluzione negli anni ‘80”.

Dialogherà con l’autore il Prof. Rossano Pazzagli, docente Unimol.

Il libro è una narrazione corale, che ripercorre un intreccio di memorie nell'impegno, nella passione politica. Una rivisitazione degli anni Ottanta, non soltanto anni di restaurazione ma anche di resistenze sociali e politiche, sul fronte antimilitarista, ambientalista, contro le carceri, per i diritti e per il bene comune. Una rivisitazione importante dentro le vicende di una generazione ribelle, capace di tenersi lontana dagli ultimi scampoli del brigatismo, dall'eroina, dal disimpegno e dal potere democristiano e del PCI. Una narrazione dove in tanti possono vedersi, ritrovarsi, sia nelle esperienze, sia nel carico di emotività.

“Si legge come un romanzo. Sto parlando del libro Giovani, ribelli e sognatori curato da Italo di Sabato, edito da Edizioni Casa del Popolo, che narra la storia del gruppo di giovani appena ventenni che negli anni ‘80, ha messo in piedi la sezione di Democrazia Proletaria a Palata. Un libro avvincente che racconta come il far politica possa essere una bella cosa, un percorso di liberazione individuale e collettiva, una crescita e una trasformazione di sé mentre si lotta per cambiare il mondo. Riassumere in poche frasi un libro ricco e avvincente come questo è impossibile”. (dalla recensione di Paolo Ferrero per la rivista “Su la testa”)