Cala il sipario sul corso di formazione politica

TERMOLI. Domani sabato 9 marzo alle ore 9.30, è in programma il dodicesimo ed ultimo incontro culturale del Corso di Formazione Politica, a Termoli in Piazza Sant' Antonio, presso la sala "Ecclesia Mater" della Diocesi di Termoli-Larino, con la relazione “I reati contro la Pubblica Amministrazione" dell'avvocato Rolando Santagata, Cassazionista specializzato in diritto e procedura penale.

Seguirà alle ore 10,30 la relazione "La politica locale: opportunità e limiti" del professore Marcello Paradiso, teologo e docente di teologia e filosofia. Seguirà, a chiusura, l'intervento del professore avvocato Giovanni Di Giandomenico, direttore del corso.