In ricordo di Rosa Lombardi: «Grazie all'istituto "Sacro Cuore"»

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 11 marzo 2024

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si è spenta lo scorso 6 marzo la signora Rosa Lombardi, vedova Pagano. La ricorda il figlio, l’avvocato Giovanni Antonio Pagano. «La drammaticità di questi momenti confonde la mia famiglia facendoci perdere l’obbiettività delle cose! La perdita di mia madre avvenuta lo scorso 6 marzo è sempre un momento di profondo dolore traumatico che scatena in noi un sentimento lacerante, difficilmente soffocabile: non è facile rialzarsi e riuscire a continuare la nostra vita senza la presenza di una persona cara.

Ma sono certo che non ci poteva essere giorno più bello per lasciare il mondo, addormentandosi. Abbiamo tutti assistito, negli ultimi giorni di vita di Rosa, lo spettacolo di come la grazia di Dio abbia irrotto nella sua vita, come l'abbia misteriosamente trasformata: mite, umile, grata, paziente e abbandonata fiduciosamente alla volontà del Padre. In questi anni vissuti da ospite presso la Residenza per anziani “Sacro Cuore” di Santa Croce di Magliano, mia madre è stata assistita da tutti gli operatori con estrema professionalità e grande amore, sorreggendola sempre nel suo percorso, spendendosi senza riserve nelle cure, con assoluta abnegazione sino all’ultimo respiro. Vorrei esprimere un particolare ringraziamento alla Rev.ma Suor Maria, Suor Stefania e le consorelle. La loro grande carità, l’amore e la dedizione affettuosa sono segni di una Chiesa che cammina insieme, che supporta chi non ce la fa e che non vuole lasciare indietro nessuno.

Questa è l’immagine della Chiesa “ospedale da campo” che, come il buon Samaritano, si accosta con compassione al bisognoso ferito e fascia le ferite versandovi olio e vino. Tutto in silenzio, con discrezione, perché davanti alla sofferenza le parole devono lasciare spazio alla vicinanza e ai gesti di tenerezza. Grazie per averci aperto le porte dell’amore di Dio e per averci aiutato a scoprire la gioia della Sua presenza nella nostra vita in questo doloroso momento. Sentitamente».