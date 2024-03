Flusso idrico sospeso in centro a Larino

LARINO. L'amministrazione comunale informa la popolazione che dalle ore 14.30 verrà chiuso il flusso idrico in via Jovine e viale Giulio Cesare dopo via Mazzini per sostituzione di una valvola. Al termine dei lavori sarà ripristinato il regolare flusso idrico.

Inoltre, a causa del maltempo la pulizia di via De Gasperi prevista per oggi è spostata a mercoledì.