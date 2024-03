Donne in politica

TERMOLI. Sabato mattina, 16 marzo, a partire dalle 10.30, nella sala biblioteca del Consiglio regionale del Molise, in via IV Novembre, ospiteremo, come gruppo Pd, la nuova portavoce nazionale delle Donne Democratiche, l'avvocato Roberta Mori.

«Abbiamo immaginato, insieme alla collega Manuela Vigilante, Portavoce regionale delle Democratiche del Molise, un confronto non solo con iscritte Pd, ma con le amministratrici di ogni area politica e, più in generale, con le persone che vogliono confrontarsi sulle questioni di genere».