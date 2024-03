La "Passione di Cristo" a San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Si svolgerà domenica 24 marzo, alle ore 18:30, a San Giacomo degli Schiavoni, la "Passione di Cristo 2024", partendo dalla Casa Canonica in Corso Umberto I.

"Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me". Gesù.