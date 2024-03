«Ci consola sapere che il nostro caro Gabriele era così amato»

In suffragio

In suffragio sab 16 marzo 2024

CAMPOMARINO. «Tanta era la gente, tanto era l'amore nei suoi confronti, tanta la sua gioia di vivere... Vorremmo abbracciarvi a uno a uno e vi ringraziamo per l'affettuosa partecipazione e il sostegno che ci avete dato. Ci consola sapere che il nostro caro Gabriele era così amato dalle persone che lo circondavano. Grazie!»

Questo lo splendido messaggio di ringraziamento che la famiglia Di Vito ha voluto diffondere per annunciare la messa in suffragio del caro Gabriele, che sarà celebrata domani sera, alle 18, nella chiesa di Santo Spirito, a Campomarino. Il calciatore 30enne, come si ricorda, è deceduto nella serata di martedì 5 marzo, dopo aver sostenuto una sessione di allenamento al campo sportivo di Guardialfiera, dove giocava con la formazione locale.