Il giuramento di Fabiana Consalvo

TERMOLI. Tra i 155 allievi del corso “Anteo”, presso la Scuola Sottoufficiali della Marina Militare a “La Maddalena”, appartenenti alla categoria motoristi e nocchieri, rispettivamente 131 uomini e 24 donne, c’è anche la termolese Fabiana Consalvo, che ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana alla presenza di autorità militari civili e religiose locali.

A prestare giuramento gli allievi nel 4° Corso Vfi 2023, denominato “Anteo”.

La cerimonia, come sempre molto emozionante, si è tenuta nel piazzale Avegno dell’istituto di Formazione della Scuola Sottoufficiali della Marina Militare.

La ragazza fermamente decisa a intraprendere questa affascinante carriera militare in questo giorno speciale per lei, ha avuto attorno a sé il calore e l’amore dei propri familiari accorsi in massa per questa importante cerimonia gli auguri di una fulgida carriera per Fabiana da parte dei suoi primi sostenitori i genitori Pino e Lucia, la sorella Cristina, ma prima ancora di tutti perché è il suo orgoglio lo Zio Gerry.

A Fabiana giungano anche gli auguri e le felicitazioni per questa grande bella e affascinante carriera intrapresa da noi di Termolionline; la città di Termoli deve essere orgogliosa di avere dei giovani cosi temprati nel coraggio e forza di volontà.

