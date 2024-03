Il canto del San Giuseppe col gruppo folk "Tradizioni Amiche"

TERMOLI. Non solo gli altari per la festività di San Giuseppe, ci sono anche i canti popolari.

Domani, lunedì 18 marzo, percorso itinerante del Gruppo Folk Canoro Musicale "Tradizioni Amiche", con il Canto Popolare a devozione di San Giuseppe

LE TAPPE:

Ore 16.00 circa

presso Opera Serena Residenza Sociosanitaria in via Napoli, 3;

Ore 16.30 circa

presso Parrocchia SS. Pietro e Paolo in via Po, 1 - Via Volturno;

Ore 17.00 circa

presso Doris Pietropaolo, Angela Musacchio, Antonietta Ricciuti (Dedicato alla Memoria di Don Bruno) in Via Mascilongo 69, A;

Ore 17.30 circa

presso Scuola Primaria Paritaria N.M Campolieti in Corso Nazionale, 78;

Ore 18.00 circa

presso La Famiglia Maria e Giancarlo di Paolo e la Famiglia Antonio Russo in Piazza Mercato, 17;

Ore 18.30 circa

presso Gruppo Folklorico Marinaro 'A Schaffétte in Torretta Belvedere - Borgo Antico;

Ore 19.00 circa

presso La Famiglia Morfeo con la collaborazione di Giovanna e Vittoria Salerno in Vico San Pietro - Borgo Antico;

Ore 19.30 circa

presso Famiglia Ronzitti - Cicchino in via Vescovo Pitirro, 7 - Borgo Antico;

Ore 20.00 circa

presso Parrocchia Santa Maria degli Angeli in Via dei Pioppi.

Gli orari possono essere soggetti a variazioni, sia in ritardo o in anticipo, in base all'andamento del percorso itinerante del gruppo.