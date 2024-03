Lunedì pomeriggio al Carmelo i funerali di Antonarelli, cordoglio dal mondo balneare

TERMOLI. Cordoglio diffuso e profondo per la scomparsa a 67 anni dell'avvocato Marcello Antonarelli. A darne il triste annuncio la moglie Maria Rosa, la figlia Marta, i fratelli Michele, Enzo, Massimo e la sorella Maria Teresa, oltre al resto della famiglia. I funerali avranno luogo domani pomeriggio, lunedì 18 marzo, alle 15.30, nella chiesa del Carmelo.

Per Antonarelli, che oltre come professionista forense e amministratore comunale, si era distinto anche come operatore balneare, al Lido delle Sirene, il messaggio dei colleghi: «Ci coglie di sorpresa la triste notizia della scomparsa del caro collega Marcello e ci uniamo al dolore dei familiari titolari di un lido storico della città».