Buona festa del papà dall'Anteas Termoli

TERMOLI. "Buongiorno e buona giornata. Oggi ricorre la festività di San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, Custode della Santa Famiglia, Patrono della Chiesa Universale.

Di lui Papa Francesco dice: “Un grande Santo al quale consegnare la propria esistenza. Non una figura silenziosa ma un uomo che ascolta, che accetta il disegno di Dio nella sua vita, meritando l’elogio della Scrittura come uomo giusto e saggio. "Siate saggi come Lui, pronti a comprendere e a mettere in pratica il Vangelo. Invocatelo sempre, specialmente nei momenti difficili. Invocatelo come padre amato, padre della tenerezza, dell’obbedienza, dell’accoglienza, padre del coraggio, lavoratore, sempre nell’ombra”.

Auguri infiniti al nostro presidente Antes Nazionale e a quanti portano questo nome ed a tutti i papà". Luigi Pietrosimone, Anteas Termoli