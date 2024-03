Orchestra sinfonica Molise: lo Stabat Mater inaugura la stagione

CAMPOBASSO. Si inaugurerà sabato prossimo 24 marzo alle ore 18 al Teatro Savoia di Campobasso la terza Stagione dei Concerti 2024 dell'OSM. Si comincia con lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, Direttore Francesco D’Ovidio.

Un appuntamento significativo, profondamente legato al momento ma anche al territorio in quanto in palcoscenico per una prolusione, insieme all’OSM, ci sarà anche l’architetto Franco Valente ed in scena le sculture realizzate dagli studenti del Liceo Artistico “Manuppella” di Isernia guidati dallo scultore Ettore Marinelli. Lo Stabat Mater, difatti, è una meditazione sulle sofferenze di Maria durante la Crocifissione di Cristo. E proprio l’architetto Valente illustrerà la storia delle formelle di alabastro raffiguranti la Via Crucis e conservate nella Chiesa dell’Annunziata di Venafro – dove il concerto dell’OSM si terrà il 23 marzo - alle quali gli studenti del “Manuppella” guidati da Ettore Marinelli si ispireranno per realizzare le sculture di scena. Solisti dei due concerti il Controtenore Antonello Dorigo e la Soprano Irma Culicigno.

Biglietti in vendita presso il negozio Fare Musica di Campobasso.