Rinviato il concerto col Conservatorio di Venezia

TERMOLI. Non avrà luogo il concerto in programma domani sera, all'ex cinema Sant'Antonio. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” comunica che il concerto della XX edizione di Termoli Musica 24, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, previsto per domenica 24 marzo 2024 è annullato e sarà rinviato a data da destinarsi.