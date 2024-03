Addio ad Antonio Sorella "Tonino Marx"

GUGLIONESI. "Vogliamo ricordale la prematura scomparsa di Antonio Sorella per noi Tonino Marx.

Anche se dopo l'emigrazione al Nord prima a Torino e poi in Liguria aveva scelto e vivere una militanza di altro tipo, noi lo vogliamo ricordare per la sua militanza comunista a cavallo tra gli anni 70/80 come compagno impegnato e anche intransigente verso chi non rispettava la dottrina comunista al tal punto di meritarsi l'appellativo di Tonino Marx.

Abbracciamo fortemente il figlio Simone e il fratello Fernando". Pasquale Sisto.