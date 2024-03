Una nuova lista per le comunali: nasce Termoli Libera

TERMOLI. Ci sarà una nuova lista alle prossime elezioni amministrative e sarà una lista antagonista, al momento, come si desume dal nome: Termoli Libera. I promotori hanno convocato una conferenza stampa per mercoledì prossimo, 27 marzo, dalle ore 10.30, di fronte al municipio (lato mare), per presentare ufficialmente la costituzione della lista, indicare i punti cardine del programma politico-amministrativo e la persona designata come candidato sindaco.