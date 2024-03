Torna l’evento Meeting Molise 2024

CAMPOBASSO. Dopo il successo dello scorso anno a Termoli, torna l’evento Meeting Molise 2024.

L’iniziativa del dottor Gaetano Venditti, manager di lungo corso del sistema bancario italiano oggi in Banca Mediolanum, realizzato in collaborazione straordinaria con gli ordini professionali del Molise, ossia quello degli Avvocati del Foro di Campobasso, dei Giornalisti del Molise e con il patrocinio della Provincia di Campobasso.

Il Meeting Molise 2024 -Nei grandi temi, come sempre, partendo dalla realtà territoriale dove opera, ha messo in cantiere una serie di incontri di formazione ed informazione, una serie di eventi caratterizzati dalla presenza di illustri ospiti che avranno modo di dialogare, riflettere sui grandi temi della finanza, della giustizia e dell’attualità perseguendo sempre il fine di essere vicino alle famiglie, ai professionisti ed alle imprese.

Il primo tema scelto quest’anno è di altissimo profilo.

“Anatomia dell’errore giudiziario”: tema di grande attualità che sarà discusso partendo dalla presentazione del volume del noto principe del foro molisano Arturo Messere che con i suoi ‘Nuovi scritti irriverenti’ darà il la al dibattito che si svilupperà in sala grazie agli illustri relatori moderati dal professore Aldo Barletta.

“Il volume dell’avvocato Messere, l’apporto, anche filosofico dei suoi scritti - come afferma il direttore Adalberto Cufari nella prefazione del libro - si incarica di scuotere le menti e le coscienze non obnubilate, pronte a concorrere alla ripresa di un modo e di un tempo che siano degni di essere vissuti. Non c’è chi non veda e patisca lo scadimento civile, il deperimento dei sentimenti e della cultura del bello. Immergersi nella lettura degli “Scritti irriverenti” in cui sono raccolti pensieri attività e azioni costantemente connessi alla realtà degli accadimenti nella loro varietà accidentale o, peggio, programmata, si rivela salutare. Sì salutare, nella misura in cui ciascun lettore sia disposto, anzi predisposto, ad avversare la vuotezza epocale e le sue fallaci coordinate”.

Il Meeting Molise 2024, partirà ufficialmente alle 17.30 nella sala della Costituzione a Campobasso.

L’evento si aprirà con il saluto del presidente della Provincia, Giuseppe Puchetti, quelli del presidente dell’ordine degli avvocati, quelli del presidente dell’ordine dei giornalisti e naturalmente del dottor Gaetano Venditti, FB Supervisor di Banca Mediolanum.

L’intervento di Cufari enucleerà le ragioni della nuova pubblicazione ‘irriverente’ dell’avvocato Messere, poi l’avvocato Giuseppe Forcione, presidente della Commissione formazione Coa Campobasso affronterà il tema del ruolo dell’avvocato e l’ingiustizia, mentre il consigliere della Corte di Appello di Napoli, il giudice Daniele Colucci si soffermerà a tracciare il ruolo del giudice tra fatti e pregiudizi. L’onorevole Fabrizio Cicchitto, presidente di Riformismo e Libertà interverrà tracciando le linee programmatiche in cui il Parlamento dovrà muoversi per l’approvazione di leggi che garantiscano una giustizia giusta.

Prima di concludere, l’avvocato Arturo Messere avrà modo di illuminare i presenti con il suo intervento. Chiuderanno la serata un intermezzo musicale per piano del Maestro Simone Sala ed un'apericena a cura dell’Osteria Ventotto.