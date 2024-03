Territorio, mare, plastica

TERMOLI. Territorio, mare, plastica, riciclo, sostenibilità, fast fashion, economica circolare e sensibilizzazione verso progetti futuri. Di questo si parla oggi all'istituto comprensivo Schweitzer, dalle 10, dove allievi e personale docente incontreranno la realtà di Plastic Free e la responsabile Molise-Abruzzo Maria De Gaetano.

Alla presenza dell’assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Termoli, Rita Colaci, l'iniziativa mira a sensibilizzare gli alunni al rispetto del territorio, per dire stop all’abbandono dei rifiuti, in particolar modo la plastica, e radicare il valore del riciclo per un mondo migliore. Partecipano anche Palmira Sorgetti e Marianna Potalivo.

Il progetto pluridisciplinare vede coinvolti i docenti di scienze, geografia, tecnologia e arte, e proseguirà portando avanti un laboratorio informativo e creativo che sarà presentato a fine anno.