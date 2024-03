Il grande uovo all'uncinetto dell'Avos di San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Per il secondo anno, le socie Avos di San Martino in Pensilis, hanno voluto celebrare la Pasqua con un grande uovo posizionato sul Muraglione, fatto di centinaia di tasselli di lana lavorata all'uncinetto.

Quest 'anno, grazie al coinvolgimento dell'Associazione, nel progetto P.I.P.P.I , finalizzato alla integrazione delle famiglie immigrate, ed alla collaborazione con il Centro socio educativo Il Girasole, le socie Avos hanno voluto sottolineare il tema dell'accoglienza e della fratellanza, circondando il grande uovo, con un girotondo di sagome di bimbi vestiti negli abiti tipici dei paesi di provenienza degli immigrati che sono ormai parte integrante della nostra comunità.

Galleria fotografica