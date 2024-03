Differenziata: la raccolta di "Pasquetta" nei comuni del basso Biferno

BASSO MOLISE. L‘Azienda Impregico Srl comunica che, in data 1° aprile, giorno di Pasquetta, il servizio di raccolta verrà eseguito regolarmente sia per le utenze domestiche che non domestiche così come da eco calendario. I centri di raccolta resteranno chiusi.

La nota riguarda i comuni dell'Unione del basso Biferno, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni e Ururi.