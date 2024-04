Addio al nonno del Molise, si è spento a 110 anni Michele Cicora

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Comunità di San Giuliano di Puglia in lutto e non solo, nella tarda serata di ieri, a Pasqua, è salito in cielo il "nonno" del Molise Michele Cicora, aveva compiuto 110 anni lo scorso 15 settembre.

Alla famiglia Cicora il cordoglio di Termolionline.