Stupor Mundi: parole in libertà

TERMOLI. Come annunciato dall'artista Carla Di Pardo in precedenza, approda a Termoli, in due location distinte, quelle della casa museo Stephanus e del Castello Svevo, l'evento artistico-culturale della primavera: Stupor Mundi.

Domani, giovedì 4 aprile, alle ore 16, in sala consiliare, a Termoli, vi sarà una conferenza stampa per la presentazione della mostra internazionale itinerante dei Libri d’Artista Stupor Mundi-Parole in Libertà che si arricchisce anche dell’Edizione Speciale Molise.

La manifestazione è promossa dalla sezione Fidapa di Termoli, a cura della vice presidente Carla Di Pardo per il tema nazionale, in collaborazione con Renato Marini e l’Archivio storico "Il Campo".