Incontro sul tema della Democrazia

TERMOLI. Si conclude il ciclo di conferenze promosso dalla Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali dal titolo Abitare il nostro tempo. Il terzo e ultimo incontro ha come tema la Democrazia. Come e dove costruirla e custodirla? L'appuntamento è per domani, venerdì 5 aprile 2024 alle 18.30 presso l'Auditorium Sant'Antonio di Termoli. Relatore sarà il prof. Flavio Felice, Ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all'Università del Molise. L'intervento e il dibattito saranno moderati dal Prof. Fabrizio Occhionero del Centro pastorale per la Comunicazione della diocesi di Termoli-Larino.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di stimolare il dibattito su un tema di stretta attualità e chiedersi, come cittadini e credenti, come oggi viene considerata la democrazia nelle sue dimensioni ed espressioni e come le scelte di oggi possano influenzare il nostro presente e il nostro futuro dando spazio anche ai giovani.