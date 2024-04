Elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, a Guglionesi l'assemblea pubblica

GUGLIONESI. Si svolgeranno oggi, sabato 6 e domani, domenica 7 aprile, i due incontri pubblici sul progetto dell'elettrodotto Gissi-Larino-Foggia, alle 18:30 presso la Casa del Fanciullo di Guglionesi.

All'assemblea interverranno Antonio Di Pasquale perito tecnico a Francesco Giordano come moderatore.

"L’incontro è stato velocemente organizzato, grazie a tutti gli abitanti di Guglionesi che si sono resi volontariamente disponibili a fronte della pubblicazione dell’avviso da parte di Terna S.p.A. di riapertura del procedimento di autorizzazione dell’elettrodotto in doppia terna trinata 380 kV Gissi-Larino-Foggia, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Guglionesi il 28 marzo 2024 con l’elenco particellare di tutti i terreni che saranno oggetto di asservimento in relazione alla eventuale realizzazione della suddetta opera qualora dovesse essere autorizzata, pertanto verte nell’informare le persone e gli Amministratori Pubblici direttamente o indirettamente coinvolti in merito ai seguenti argomenti:

- Aggiornamento sullo stato di avanzamento dell’iter autorizzativo del progetto;

- Nozioni sul procedimento amministrativo di asservimento/esproprio per opera di pubblica utilità;

- Calcolo dell’indennità di asservimento;

- Nozioni sul danno arrecato agli immobili direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione dell’opera;

- Calcolo del danno da deprezzamento;

- Vari ed eventuali.

Il tutto per meglio redigere le osservazioni entro la fine del corrente mese avverso la realizzazione del suddetto nuovo detrattore ambientale.

Per i motivi e gli argomenti sopra esposti l’incontro è aperto a tutti e soprattutto rivolto agli Amministratori Pubblici ed a Cittadini, direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione della citata linea di trasmissione dell’energia elettrica in alta tensione 380 kV, residenti nei comuni di:

GISSI (CH); FURCI (CH); SAN BUONO (CH); FRESAGRANDINARIA (CH); LENTELLA (CH); MAFALDA (CB); TAVENA (CB); MONTENERO DI BISACCI (CB); GUGLIONESI (CB); PROTOCANNONE (CB); SAN MARTINO IN PENSILIS (CB); LARINO (CB); URURI (CB); MONTORIO DEI FRENTANI (CB); ROTELLO (CB); SERRACAPRIOLA (FG); TORREMAGGIORE (FG); LUCERA (FG); SAN SEVERO (FG); FOGGIA (FG).

Ulteriore incontro pubblico sarà svolto Domenica con stessi argomenti per quanto attiene al realizzazione della linea elettrica di collegamento dell’impianto fotovoltaico 2MW alla stazione elettrica di MONTECILFONE (CB) “proponente società FOGLIA” e Parchi eolici in autorizzazione ricadenti sul territorio del Comune di GUGLIONESI (CB), pertanto, chiunque avesse necessità di ulteriori chiarimenti in merito agli argomenti sopra esposti, può approfittare della permanenza del sottoscritto in Comune anche domenica 07/04/2024.

Si ringrazia anticipatamente per la partecipazione". Spiega Antonio Di Pasquale.