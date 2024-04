Il 10 aprile la Polizia di Stato celebra il suo 172esimo anniversario

CAMPOBASSO. Mercoledì 10 aprile avranno luogo anche in questa provincia le iniziative connesse alla celebrazione del 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Quest’anno la consueta cerimonia si svolgerà alle ore 10.30 presso il Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, alla presenza del Signor Prefetto e delle altre Autorità civili, militari e religiose.

In contemporanea, in piazza Gabriele Pepe, dalla mattina fino alle ore 18 del 10 aprile, oltre all’allestimento di alcuni stand, sarà presente anche un’unità cinofila della Polizia di Stato e verranno esposte auto di servizio e d’epoca.

Mercoledì 10 aprile, alle ore 11, presso l'Aula Magna ex Seminario Vescovile di Isernia, in via G. Mazzini, si svolgerà la cerimonia per il 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.