Altro lutto in città, addio a Basso Pagliaccio

TERMOLI. Una mattinata dolorosa quella di oggi, mercoledì 10 aprile. È venuto a mancare Basso Pagliaccio, una persona buona, un amico e per diversi anni anche collega in Fiat.

Basso aveva 85 anni, faceva parte di una famiglia molto conosciuta in città e molto stimata, grande tifoso del Termoli calcio è finché ha potuto non ha mai mancato una partita al Cannarsa.

Per alcuni anni ha fatto anche il bigliettaio la domenica allo stadio e insieme a Luigi Turdò, a suo fratello Rocco Pagliaccio ex capostazione, Rosario Giampaolo e altre persone erano presenza costante in piazza Monumento, per parlare di calcio e anche di altri argomenti.

Purtroppo, da qualche settimana, siamo stati raggiunti dalla notizia di questa brutta malattia che lo aveva colpito e la cosa ci ha francamente spiazzati. Bassuccio era uno dei punti di riferimento delle amicizie di Piazza Monumento, con lui erano chiacchierate e risate, ora senza di lui sarà molto diverso.

Siamo vicini a suo fratello Rocco. L’unica consolazione, se così si può dire, è che adesso Basso ha smesso di soffrire.

Ciao Bassuccio quanto ci mancherai là in piazza Monumento, la tua assenza sarà molto rumorosa. La nostra redazione è vicina ed esprime le più sentite condoglianze alla moglie Carmela, ai figli Nicola e Lella, al genero Salvatore, ai nipoti Rita e Antonio, al fratello Rocco e i cognati.

I funerali si terranno domani, giovedì 11 aprile, alle ore 11 presso la Chiesa Sant’Antonio partendo dalla casa funeraria Iovine in via Egadi 7.