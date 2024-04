«Grazie al dottor Flocco e a tutto lo staff dell'Hospice»

TERMOLI-LARINO. La famiglia del compianto Basso Pagliaccio, in questo momento di estremo dolore, non può dimenticare l'amorevole apporto psicologico e sanitario che il loro caro ha ricevuto fin dal suo primo giorno di permanenza presso la struttura Hospice di Larino, da parte del dottor Mariano Flocco direttore della struttura, di Monica la caposala e, indistintamente, da tutto il personale sanitario e non che all'Hospice presta la propria opera medica e umana nei confronti dei pazienti.

Grazie davvero di cuore a tutti dalla famiglia di Basso Pagliaccio.