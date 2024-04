Offerta formativa gratuita con Confartigianato

CAMPOBASSO. Confartigianato Imprese Molise, in collaborazione con l’Agenzia Formativa Athena di Isernia, promuove un Corso di formazione per le aziende molisane che si occupano di Enogastronomia e Artigianato tipico/artistico per lo sviluppo di nuove competenze per la commercializzazione e la vendita on-line.

Il corso, della durata di 80 ore, è riservato ai dipendenti delle aziende molisane ed è totalmente gratuito in quanto finanziato dal Fondo Bilaterale Confartigianato.

Per informazioni rivolgersi all'Agenzia Formativa Athena al numero 0865.229874. Scadenza Iscrizioni: 30/04/2024.