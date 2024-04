L'addio al professor Giuseppe Caranci

ISERNIA. Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ricorda l'ex presidente della Provincia di Isernia, Giuseppe Caranci.

«Con il prof. Giuseppe Caranci se ne va uno storico presidente della Provincia, ente che guidò per molti anni con impegno, serietà e lungimiranza, lasciando un segno indelebile di cui ho avuto chiara percezione in questi anni sia nelle opere sia nei ricordi affezionati di tanti collaboratori e amministratori che con lui hanno condiviso quegli anni. E ancora di recente, quando ho avuto modo di sentirlo, direttamente o tramite sua figlia, l’amica Carla, Sindaco di Castelpizzuto, era capace di trasmettere un grande entusiasmo e amore per l’ente Provincia. Rivolgo sentitamente le mie condoglianze di cuore alla famiglia».