Lampade votive: si paga entro giugno

TERMOLI. Nuovo avviso da parte del Comune di Termoli a tutti gli utenti delle lampade votive del cimitero di Termoli.

«Si ricorda che l'importo annuale per ciascuno dei defunti è di 8,13 euro e il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 giugno 2024 tramite bonifico bancario: Banca Popolare Pugliese-tesoreria comunale. Codice Iban: IT 77 U 05262 79748 T20990000690, indicando la seguente causale: defunto "nome e cognome" Utenza lampada votiva anno 2024».