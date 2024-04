In Cattedrale la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni

TERMOLI. Sabato 20 aprile 2024, alle 19.30, nella Cattedrale di Santa Maria della Purificazione a Termoli, è in programma la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni.

L'iniziativa, aperta a tutti e organizzata dalla Commissione per la Pastorale giovanile diocesana, ha come tema "chiAmati da te! - Quello che abbiamo visto e udito". Un momento di riflessione, incontro e preghiera condivisa che vedrà la partecipazione del vescovo, Gianfranco De Luca, e si svolgerà in occasione della 61esima Giornata mondiale per le vocazioni.